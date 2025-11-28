Caltanissetta, Calogero Valenza alla guida dell’Iacp: via libera della giunta regionale

Approvato dalla giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orléans, il completamento della procedura di nomina dei vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco. Dopo il parere favorevole della prima commissione Affari istituzionali dell’Ars in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per i relativi incarichi, sono state definite dal governo Schifani le tre nomine mancanti.

Su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, Calogero Valenza potrà ufficialmente insediarsi alla guida dell’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta. Alla presidenza del cda del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, va Antonino Mangiacavallo.Infine, su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, sarà Giuseppe Ferrarello il presidente del Parco delle Madonie.