Caltanissetta. Auto si schianta contro guardrail all’ingresso della Città, ma viene abbandonata dagli occupanti

CALTANISSETTA. Una macchina s’è schiantata nel pomeriggio di oggi proprio all’ingresso di Caltanissetta nella galleria omonima, e nell’impatto è andata quasi distrutta. Tuttavia, incredibilmente, quando sono arrivati sul posto sia la Polizia che gli operatori del 118, l’hanno ritrovata abbandonata in quanto, nel frattempo, gli occupanti sarebbero fuggiti a piedi.

Un episodio per certi versi incredibile quanto sconcertante sul quale la Polizia sta lavorando al fine di ricostruirne la dinamica e comprendere le ragioni che avrebbero portato gli occupanti del mezzo ad abbandonarlo dopo il violento impatto.

Per altro, considerate le condizioni della Bmw X3, c’era da ritenere che i soccorritori del 118 avrebbero dovuto avere il loro bel da fare per soccorrere i feriti. E invece questo non è accaduto in quanto la macchina, schiantatasi contro un guardrail, è andata distrutta.