Caltanissetta. Al Teatro Margherita raccolta fondi con il musical “La Giara” per sostenere la Campagna End Polio Now

CALTANISSETTA. Al Teatro Margherita di Caltanissetta, il Rotary Club di Caltanissetta ha riunito soci e cittadini per sostenere la Campagna End Polio Now, attraverso la raccolta fondi legata al musical “La Giara” del Teatro Stabile Nisseno.

Alla serata hanno preso parte anche importanti autorità istituzionali: la dott.ssa Pinuccia Agnello, Questore di Caltanissetta, il dott. Michele Emma, Vicario del Questore e il dott. Raffaele Campanella, Comandante della Polizia Municipale di Caltanissetta.

La presidente Ivana Guarneri, insieme al presidente della sottocommissione Fondo Polio Plus Francesco Daina, all’assistente del Governatore Luigi Loggia e allo sponsor Icoimel, rappresentato da Salvatore Di Marca, ha espresso un sincero ringraziamento agli attori e al pubblico tutto per l’ampia e sentita adesione all’iniziativa.