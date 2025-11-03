Salute

Calcio Juniores Under 19. La Nissa travolge 1-6 l’Enna con tripletta di La Placa, gol di Napoli, Sorce e un autogol

Calcio Juniores Under 19. La Nissa travolge 1-6 l'Enna con tripletta di La Placa, gol di Napoli, Sorce e un autogol

Lun, 03/11/2025 - 22:41

Lun, 03/11/2025 - 22:41

La Nissa Under 19 ha battuto fuori casa l’Enna nell’ambito del campionato regionale Juniores Under 19. I biancoscudati di Fabrizio Fama si sono imposti 1-6. Una tripletta di La Placa, e le reti di Napoli e Sorce, e un’autorete hanno legittimato un successo mai messo in dubbio.

La Nissa di Fabrizio Fama e del capo delegazione Luigi Abbate ha così confermato il suo ottimo momento battendo un’Enna che poco ha potuto contro una Nissa in grandissimo spolvero. La Nissa ora ha sette punti in classifica. Nel prossimo turno la Nissa affronterà in casa il Messina. (Foto di Michele Di Giugno – Nissa Fc)

