Agrigento. Via libera alla nuova tangenziale da 2,2 miliardi, l’on. Rosellina Marchetta: “Un’opera strategica per decongestionare il traffico e valorizzare la costa”

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) della nuova tangenziale di Agrigento, infrastruttura chiave dal valore complessivo di 2,2 miliardi di euro. L’opera punta a rivoluzionare la mobilità nell’hinterland agrigentino, migliorando i collegamenti tra i principali centri urbani e snellendo il traffico lungo la fascia costiera.

La tangenziale, progettata per decongestionare le strade urbane, permetterà di ridurre i tempi di percorrenza e incrementare la sicurezza. Particolare attenzione è stata riservata alla modernizzazione della viabilità costiera, da anni segnata da flussi congestionati e criticità legate sia al traffico locale sia a quello turistico e commerciale.

Accogliendo la notizia, l’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’ARS, ha così commentato: “Esprimo grande soddisfazione per un progetto che finalmente guarda al futuro del nostro territorio. Ringrazio l’Anas e tutto il gruppo di lavoro multidisciplinare della Direzione Tecnica coinvolto, che hanno portato a termine un iter così complesso per l’approvazione del Progetto. La nuova tangenziale non rappresenta solo un’infrastruttura, ma un simbolo di attenzione verso i cittadini e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Questo è un passo concreto per migliorare la vita quotidiana di chi percorre le strade della provincia e per valorizzare le straordinarie potenzialità della nostra costa”.

Il progetto prevede una rete di collegamenti che favorirà lo sviluppo economico dei comuni dell’hinterland, supportando la mobilità dei residenti e dei visitatori. Con l’approvazione del PFTE, si potranno così avviare le successive fasi previste, con l’obiettivo di creare un asse infrastrutturale moderno e funzionale.