Agrigento, Mareamico: “Crollata la pista ciclabile di San Leone, subito interventi”

“Come era facilmente prevedibile è crollata nuovamente la pista ciclabile di San Leone, ad Agrigento. Senza gli interventi in mare per frenare le mareggiate, l’erosione costiera si è aperta un varco ed ora a rischiare seriamente è la striscia di asfalto del viale delle dune. Servono immediatamente gli interventi annunciati dalla Regione, dal Genio civile e dal comune”. Così, l’associazione Mareamico di Agrigento. (Adnkronos)