A Gangi la terza edizione di “Engyon Ard Enduro”

Nonostante il maltempo un centinaio di enduristi hanno preso parte alla terza edizione di “Engyon Ard Enduro” che si è svolta ieri mattina a Gangi. Appassionati da tutta la Sicilia si sono dati appuntamento nel comune madonita per percorrere i circa 60 chilometri off-road di percorso tracciati lungo i sentieri del territorio tra salite e discese, tra percorsi hard e tratti soft. La manifestazione non competitiva, aperta a tutte le moto in regola con il codice della strada, è stata organizzata dal gruppo “Endurotti” con il patrocinio del comune di Gangi ed ha fatto base nei locali del Foro Boario. Alla partenza delle moto erano presenti il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e il presidente dell’associazione Endurotti Francesco Nasello. La giornata si è conclusa con un momento conviviale.