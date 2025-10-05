Uomo viene trovato senza vita a Porto Empedocle, disposta autopsia dalla Procura

Sarà l’autopsia, già disposta dalla procura, a chiarire le cause della morte di Alfonso Spalma, 40 anni, cameriere di Porto Empedocle trovato senza vita ieri sera sotto un furgone in contrada Inficherna, nel rione Le Cannelle. Il corpo è stato scoperto in una strada chiusa al traffico, ma ancora percorsa da alcuni automobilisti, poi posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti. I carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, hanno escluso, secondo una prima analisi, segni di violenza e la presenza di ferite da arma da fuoco, smentendo le prime ipotesi circolate. Resta tuttavia da chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli esiti dell’autopsia saranno decisivi per definire la causa del decesso.