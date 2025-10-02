Turni idrici sospesi a Favara per agevolare le ricerche della donna dispersa

Turni idrici sospesi per tutta la giornata a Favara, nell’Agrigentino: lo ha disposto il sindaco Antonio Palumbo per agevolare le attivita’ di ricerca di Marianna Bello, la 38enne travolta lunedì dalle acque piovane. “Per consentire un abbassamento del livello idrico nelle condotte – ha spiegato – i turni saranno interrotti per l’intera giornata”. Palumbo partecipa da ieri mattina, senza interruzioni, alle operazioni di ricerca della concittadina scomparsa dopo la pioggia torrenziale che ha trasformato alcune strade in veri e propri fiumi in piena. Le ricerche proseguono senza sosta, con una mobilitazione che coinvolge soccorritori e cittadini. Stamattina a Favara e’ arrivato anche il procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo per visionare i luoghi allagati e il collettore di acque bianche di piazza Indipendenza.