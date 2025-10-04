Studenti di Agrigento scioperano per solidarietà alla Palestina, il dirigente del liceo: “Potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore”

Gli studenti che ieri hanno aderito allo sciopero generale a sostegno di Gaza “potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore”. E’ l’avviso comparso sull’app del liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento, che ha scatenato le reazioni di Cgil, Pd e M5s. La dirigente scolastica, Patrizia Pilato, difende il provvedimento sostenendo di aver dato attuazione al regolamento deliberato dal consiglio d’istituto. Nel giorno della mobilitazione, in venticinque classi sono risultati assenti almeno i due terzi degli alunni. Il segretario della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, definisce la scelta della preside “grave e lesiva del diritto costituzionale di sciopero e di libera partecipazione alla vita democratica del Paese”. “Gli studenti afferma hanno piena legittimita’ a manifestare il proprio dissenso e a sostenere iniziative che parlano di pace, diritti umani e giustizia internazionale”. Critiche anche dal Pd e dal M5s. La deputata democratica Giovanna Iacono, componente della commissione Cultura, parla di decisione “lesiva del diritto costituzionale a manifestare e aderire a forme legittime e pacifiche di protesta”. “Una scuola che reprime il dissenso aggiunge contraddice il suo compito educativo”. Durissima la parlamentare del M5s Ida Carmina, che parla di “episodio di una gravita’ inaudita”, definendo la misura “sproporzionata e vessatoria”. “E’ intollerabile sostiene che un dirigente scolastico trasformi l’istituzione in uno strumento di orientamento politico”. Sia Iacono che Carmina annunciano interrogazioni parlamentari al ministro Valditara. La dirigente scolastica, gia’ assessore ad Agrigento con l’Udc, ha fatto sapere di aver applicato la stessa norma anche in altri casi, come assenze di massa per gite o eventi. Il riferimento e’ all’articolo 5, comma 8, del regolamento d’istituto: “Per le assenze di massa, i docenti coordinatori annoteranno sul registro elettronico il richiamo disciplinare ed avviseranno i genitori. Per tutti gli studenti, la riammissione alle lezioni avverra’ solo se accompagnati dai genitori”.