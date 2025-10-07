Sicilia, Cambiano: “In arrivo ecografi per sei distretti dell’ASP di Agrigento”

A breve arriveranno gli ecografi finanziati grazie a un emendamento presentato dall’On. Angelo Cambiano per l’ASP di Agrigento. Con il Decreto del Responsabile d’Area n. 1035, l’Assessorato regionale alla Salute ha disposto l’impegno, la liquidazione e il pagamento di un contributo straordinario di 150.000 euro in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il finanziamento è il risultato di un emendamento proposto dall’On. Angelo Cambiano nell’ambito della Legge Finanziaria Regionale 2025–2027, finalizzato al rafforzamento della diagnostica nei presidi territoriali. Le somme saranno, infatti, destinate all’acquisto di ecografi di ultima generazione per i Distretti Socio-Sanitari di Licata, Sciacca, Canicattì, Favara, Porto Empedocle e Agrigento.

“È nei distretti sanitari che si gioca la partita dell’equità” – dichiara l’On. Angelo Cambiano. “Questi territori soffrono carenze croniche di personale, strumentazione obsoleta e difficoltà organizzative che hanno spesso costretto i cittadini a spostarsi altrove per prestazioni di base. Con questo intervento, cominciamo a invertire la rotta.”

“Non è solo un investimento in tecnologia, ma un segnale chiaro: nessun territorio può essere considerato di serie B. In sanità, la prossimità non è uno slogan!” – prosegue Cambiano. “La sanità non può essere efficiente solo nei grandi ospedali: serve qualità ovunque, a partire dalla medicina di prossimità e questi ecografi, moderni e funzionali, consentiranno diagnosi più rapide, permettendo ai medici di lavorare meglio. Una piccola risposta concreta a un bisogno reale dei territori. Per questo ringrazio gli uffici dell’Assessorato per aver dato seguito a questo provvedimento, e l’ASP per la proficua collaborazione”.

E in quest’ottica di attenzione ai bisogni del territorio, l’On. Cambiano sottolinea anche il recente impegno per la tutela del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Licata: “Recentemente ho seguito con particolare attenzione anche la situazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Licata, a rischio chiusura per mancanza di personale. Oggi una lavoratrice del reparto mi ha notiziato che, anche grazie al mio interessamento per la questione, l’ASP è riuscita a inviare medici da Agrigento coprendo i turni e garantendo la continuità del servizio. Sono felice di poter dare un piccolo contributo a sostegno di chi ogni giorno lavora per la salute dei cittadini.”

Conclude l’onorevole: “Il diritto alla salute non può dipendere dal luogo in cui si vive”.