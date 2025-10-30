Sicilia. Anas: sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” ultimato il ripristino della quarta campata del viadotto Re a Porto Empedocle

Nella giornata di ieri, in linea con il cronoprogramma stabilito, Anas ha concluso le attività relative al ripristino della campata tampone n°4 del viadotto Re, situato al km 178,820 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle (AG). L’intervento ha previsto il sollevamento della campata per circa un metro e mezzo, operazione che ha consentito il risanamento delle testate delle travi e la sostituzione degli apparecchi di appoggio.

Prima dell’intervento

Le operazioni di abbassamento del viadotto sono iniziate nelle prime ore della mattinata e si sono concluse regolarmente in condizioni di piena sicurezza. Analoghe lavorazioni sono in corso anche sulla campata tampone n°2. Il completamento di questi interventi si inserisce nel più ampio programma di manutenzione straordinaria che Anas sta portando avanti lungo la rete stradale siciliana con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture.