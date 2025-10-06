Si cerca ancora la donna di Favara travolta dall’acqua e rimasta dispersa nel nubifragio: concluso 6° giorno di ricerche

Il sesto giorno di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne travolta dall’acqua durante un nubifragio a Favara, si e’ concluso con una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, nel centro di coordinamento di via Olanda.

Durante l’incontro e’ stato deciso che le operazioni proseguiranno almeno fino a domenica 12 ottobre, in deroga al protocollo ordinario di nove giorni previsto per le persone scomparse. Tra le novità, il coinvolgimento della guardia costiera che, con le proprie unità navali, perlustra il litorale di Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata.

Nel vallone di Favara, dopo l’intervento del nucleo di soccorso alpino della guardia di finanza, da mercoledì 8 ottobre sarà operativo anche il gruppo cinofilo dei carabinieri con cani molecolari provenienti dalla Toscana. Oggi le squadre hanno continuato a lavorare nella zona del depuratore di Burgialamone, dove ieri era stata trovata la giacca della donna.

Le idrovore di vigili del fuoco e protezione civile hanno proseguito a svuotare i pozzi, ma della trentottenne, madre di tre figli, non e’ stata trovata alcuna traccia. (AGI)