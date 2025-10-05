Sciopero Agrigento, la preside del liceo scientifico: “Sanzioni studenti? Sono regole”

“La sanzione comminata agli studenti non può essere interpretata come una presa di posizione ideologica o politica, ma rappresenta l’applicazione di un protocollo previsto per ogni assenza collettiva non autorizzata”. Lo chiarisce la dirigente del liceo scientifico Leonardo di Agrigento, Patrizia Pilato, dopo le polemiche seguite al provvedimento che prevede il rientro in classe con i genitori per gli studenti assenti lo scorso venerdì durante lo sciopero generale.

La preside respinge le accuse di strumentalizzazione e sottolinea che “le sanzioni per assenze collettive sono una misura standard, indipendente dalle motivazioni, che siano di protesta o di altra natura”. Pilato ha aggiunto di non avere alcuna appartenenza politica e di agire “nel pieno rispetto del regolamento d’istituto e della normativa vigente”. “La scuola è un’istituzione della Repubblica – spiega – e il suo funzionamento non può prescindere da legalità e imparzialità. Il mio dovere è tutelare il diritto all’istruzione e bilanciare i diritti individuali con l’interesse collettivo”. La dirigente ribadisce che il liceo Leonardo “è e resterà un luogo di libero pensiero e dibattito, dove la Costituzione è il fondamento dell’educazione civica e della formazione dei cittadini consapevoli”. Pilato conclude invitando “a cessare ogni tentativo di utilizzare la scuola e la sua dirigenza per fini di propaganda politica”.