San Cataldo. L’Istituto “Carducci” di San Cataldo ambasciatore di educazione civica a Catania

SAN CATALDO. L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti, ha partecipato attivamente al Festival dell’Educazione Civica che ha avuto luogo presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Catania, dal 23 al 25 ottobre 2025. Il Festival, di livello nazionale, promosso dal Dirigente scolastico prof. Giuseppe Adernò, ha visto l’adesione dei docenti del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Toscana, del Lazio, delle Marche, della Campania, della Puglia e della Sicilia. Finalità dell’evento è stata la socializzazione delle buone pratiche di didattica applicata all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nelle Scuole di primo e secondo grado.

L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” è stato selezionato con il progetto interdisciplinare digitale “Podcast sull’Unione Europea”, ideato e coordinato dalla prof.ssa Loredana Raimondi, con la voce narrante dell’alunno della classe 3C Michele Carrubba. Nel corso delle tre giornate del Festival sono intervenute le Autorità cittadine, religiose, accademiche e scolastiche e il Sottosegretario all’Istruzione on. Paola Frassinetti.

L’evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Università e dal Comune di Catania, si è concluso sabato 25 ottobre presso il Convitto Nazionale “Mario Cutelli”, dove la prof.ssa Raimondi ha ricevuto il Diploma di Ambasciatore di Educazione Civica «per l’impegno profuso nell’azione didattica di promozione dei valori costituzionali di cittadinanza attiva attraverso una diligente progettazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica».

Gli Atti del Festival (saggi, articoli e schede dei progetti presentati dai partecipanti) saranno raccolti e pubblicati, di concerto con l’Università degli Studi di Catania.

«Questa è stata indubbiamente una positiva occasione di scambio e condivisione di idee e di didattica innovativa e la presenza di un progetto dell’Istituto “Carducci” testimonia l’impegno, la visione e la passione dei nostri docenti per la crescita civica delle nuove generazioni» – sottolinea il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti.