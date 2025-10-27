San Cataldo. Il 27 ottobre al mercato del lunedì sarà presente il Centro gestionale screening

SAN CATALDO. Dalle ore 9 del 27 ottobre, in occasione del mercato del lunedì sarà presente il Centro Gestionale Screening. La struttura consentirà la distribuzione Sof-test per lo screening del colon-retto, ma anche prenotazioni per lo screening mammografico e prenotazioni per Pap test e HPV test.

A renderlo noto è stato il sindaco Gioacchino Comparato che, ancora una volta, ha ribadito il valore della prevenzione attraverso screening ed esami mirati come momento fondamentale per combattere il proliferare delle neoplasie.