Rissa nell’Agrigentino, 20enne accoltellato all’addome

I carabinieri di Ribera (Agrigento) indagano su una rissa tra giovani nordafricani, avvenuta in pieno giorno in centro storico, nei pressi del palazzo municipale. Episodio nel quale un ventenne di nazionalità tunisina è stato accoltellato all’addome. Subito soccorsa, la vittima si trova adesso ricoverata all’ospedale “Fratelli Parlapiano”. Non è in pericolo di vita. È stato individuato e denunciato a piede libero il presunto aggressore. Si tratta di un altro giovane, di 19 anni, anche lui tunisino, accusato di lesioni e porto abusivo di coltello. Gli investigatori sono riusciti a risalire a lui grazie anche ad un filmato che da ore girava nelle chat di whatsapp. Il fatto si è verificato nei pressi di via Buoni amici, nella stessa zona densamente abitata da stranieri, per lo più impegnati nei lavori in campagna dove, lo scorso febbraio, è stato ucciso un trentenne nordafricano. Omicidio per il quale è stato arrestato un cinquantenne riberese.