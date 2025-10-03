Nubifragio a Favara, terzo giorno di ricerche per la donna dispersa

Prosegue per il terzo giorno la ricerca della trentottenne travolta mercoledi’ mattina da una massa di acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara. Le operazioni sono riprese alle prime luci dell’alba e vengono coordinate, per motivi di ordine pubblico, dalla polizia di Stato. In questa fase l’attenzione e’ concentrata su un canalone in via Carlo Salinari, traversa di via Olanda, dove ieri pomeriggio era stato trovato il portafogli della donna con all’interno la foto di uno dei tre figli. Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini: escavatori per rimuovere detriti, un robot con telecamere fornito da Aica per esplorare i cunicoli, il Saf dei vigili del fuoco pronto a intervenire in acqua e quattro unita’ cinofile, tra cui un Border Collie impiegato anche nelle operazioni di soccorso dopo il sisma di Amatrice. Accanto alle forze dell’ordine ci sono anche i familiari, con il marito della donna in prima linea nelle ricerche.