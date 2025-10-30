Morì folgorato in un cantiere fotovoltaico nell’Agrigentino, 8 indagati

Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l’operaio ventiseienne di Caccamo rimasto folgorato lo scorso giugno in un cantiere fotovoltaico in contrada Genovese, a Menfi. Gli avvisi di garanzia, emessi dalla procura di Sciacca, sono stati notificati dai carabinieri. Le indagini puntano a chiarire la dinamica dell’incidente e a verificare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.