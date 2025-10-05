Migranti. Arrivata a Porto Empedocle la nave Humanity1, a bordo 34 persone: 2 i decessi

E’ arrivata al porto di Porto Empedocle la nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity, con a bordo 34 migranti e i corpi di due persone decedute. L’imbarcazione aveva inizialmente ricevuto come porto sicuro Bari, poi modificato dalle autorità italiane. Le due vittime, secondo quanto appreso, sarebbero morte poco dopo il soccorso effettuato dagli operatori della ong, durante un’operazione di salvataggio di un gommone sovraffollato nel Mediterraneo. Cinque dei migranti tratti in salvo, tra cui due donne e un minore, erano già stati evacuati in precedenza con una motovedetta della guardia costiera e trasferiti al poliambulatorio di Lampedusa. Per gli altri naufraghi il viaggio si è concluso stamattina con lo sbarco a Porto Empedocle.