Maltempo nell’Agrigentino, dispersa donna travolta dall’acqua: ricerche in un canale

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell'Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)