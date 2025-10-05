Imbrattati quattro pannelli della mostra di De Gasperi a Ribera, DC: “Offesa memoria dello statista, ma anche senso civico e rispetto per la storia repubblicana”

RIBERA – Imbrattati quattro pannelli della mostra “Servus inutilis. De
Gasperi e la politica come servizio”, allestita presso la chiesa Maria
Santissima del Rosario a Ribera. L’allestimento è uno degli eventi della
Festa dell’Amicizia che si concluderà oggi. Qualcuno ha imbrattato la
faccia di De Gasperi, un pannello che inneggia alla pace, e disegnato
con un pennarello i simboli della stella e della falce e martello.
“Il gesto vandalico offende non solo la memoria di uno statista
esemplare, ma anche il senso civico e il rispetto per la cultura e la
storia repubblicana – dichiarano Totò Cuffaro, segretario nazionale
della DC, Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia e l’on. Carmelo Pace,
capogruppo DC all’Ars -. Colpire De Gasperi significa colpire i valori
fondanti della nostra Repubblica: libertà, solidarietà, impegno per il
bene comune. La Democrazia Cristiana non si lascerà intimidire da simili
atti di inciviltà. Continueremo a promuovere la memoria, il pensiero e
l’eredità morale di Alcide De Gasperi con ancora maggiore
determinazione. La politica del servizio, come insegnava De Gasperi, è
più forte di ogni provocazione”.