Imbrattati quattro pannelli della mostra di De Gasperi a Ribera, DC: “Offesa memoria dello statista, ma anche senso civico e rispetto per la storia repubblicana”

RIBERA – Imbrattati quattro pannelli della mostra “Servus inutilis. De

Gasperi e la politica come servizio”, allestita presso la chiesa Maria

Santissima del Rosario a Ribera. L’allestimento è uno degli eventi della

Festa dell’Amicizia che si concluderà oggi. Qualcuno ha imbrattato la

faccia di De Gasperi, un pannello che inneggia alla pace, e disegnato

con un pennarello i simboli della stella e della falce e martello.







“Il gesto vandalico offende non solo la memoria di uno statista

esemplare, ma anche il senso civico e il rispetto per la cultura e la

storia repubblicana – dichiarano Totò Cuffaro, segretario nazionale

della DC, Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia e l’on. Carmelo Pace,

capogruppo DC all’Ars -. Colpire De Gasperi significa colpire i valori

fondanti della nostra Repubblica: libertà, solidarietà, impegno per il

bene comune. La Democrazia Cristiana non si lascerà intimidire da simili

atti di inciviltà. Continueremo a promuovere la memoria, il pensiero e

l’eredità morale di Alcide De Gasperi con ancora maggiore

determinazione. La politica del servizio, come insegnava De Gasperi, è

più forte di ogni provocazione”.