CAMPOFRANCO – “Cerca la pace dentro di te, senza la pace amore con c’è”. Così hanno scritto gli alunni plesso Don Bosco di Campofranco dando vita a una significativa performance sul tema della pace, nell’ambito del progetto accoglienza del Comprensivo “Leonardo da Vinci” Plesso di Campofranco. I bambini, con entusiasmo e sensibilità, hanno partecipato a diverse attività, esprimendo sentimenti ed emozioni legati ai difficili momenti di conflitto che stiamo vivendo. La rappresentazione si è conclusa con un lieto fine, simbolo della speranza che questo auspicio dei più piccoli possa trovare riscontro anche nella realtà, trasformandosi in un messaggio di pace universale.
Campofranco, alunni del Plesso Don Bosco con scenette sul tema della pace
Mer, 01/10/2025 - 12:25
