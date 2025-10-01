Campofranco, alunni del Plesso Don Bosco con scenette sul tema della pace

CAMPOFRANCO – “Cerca la pace dentro di te, senza la pace amore con c’è”. Così hanno scritto gli alunni plesso Don Bosco di Campofranco dando vita a una significativa performance sul tema della pace, nell’ambito del progetto accoglienza del Comprensivo “Leonardo da Vinci” Plesso di Campofranco. I bambini, con entusiasmo e sensibilità, hanno partecipato a diverse attività, esprimendo sentimenti ed emozioni legati ai difficili momenti di conflitto che stiamo vivendo. La rappresentazione si è conclusa con un lieto fine, simbolo della speranza che questo auspicio dei più piccoli possa trovare riscontro anche nella realtà, trasformandosi in un messaggio di pace universale.