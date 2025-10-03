ASUS e l’affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook

(Adnkronos) – ASUS ha segnato un punto di svolta nel panorama informatico, diventando il primo produttore del settore ad offrire una garanzia costruttore di tre anni su tutti i nuovi notebook. L'innovazione, che entra in vigore immediatamente, rafforza in modo significativo la reputazione di qualità, affidabilità e durabilità che da sempre contraddistingue il brand taiwanese, ponendo l'utente finale al centro delle sue strategie.

La nuova politica di assistenza riguarda la totalità dei notebook destinati al mercato consumer, includendo le prestigiose gamme Zenbook, Vivobook e ProArt, e le linee dedicate al gaming, ovvero ROG e ASUS TUF. L'estensione della garanzia è valida per i prodotti acquistati dopo l'1 ottobre presso la rete di rivenditori partner autorizzati o tramite ASUS eShop. L'introduzione della garanzia commerciale triennale sottolinea la fiducia riposta da ASUS nella longevità dei suoi componenti. La copertura, valida in Italia e riconosciuta a livello internazionale (salvo specifiche eccezioni), si applica al prodotto principale. È fondamentale precisare che l'estensione non si applica ai componenti consumabili, come la batteria, che resta coperta per i canonici due anni. Inoltre, la garanzia commerciale di tre anni non è applicabile ai prodotti fabbricati prima del 01/01/2024.

Per usufruire della copertura aggiornata, l'utente dovrà registrare il notebook sulla propria area personale MyAsus, dove la validità verrà verificata e aggiornata dai team dell'azienda. Per maggiori dettagli sui termini e le condizioni, gli utenti possono consultare la pagina dedicata: https://www.asus.com/it/content/3-year-warranty/. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)