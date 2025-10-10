Associazione Casa Museo Giudice Livatino, il 29 ottobre inaugurazione a Canicattì del “Giardino dei Giusti”

“È con immenso orgoglio e

infinita soddisfazione che condividiamo

una preziosa iniziativa di cui l’Associazione Casa Museo Giudice

Livatino è stata promotrice.” A dichiararlo è Claudia Vecchio, presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, annunciando che il 29 ottobre 2025 verrà inaugurato a Canicattì il “Giardino dei Giusti” all’interno della Villa Comunale “Stefano Saetta”.

Il progetto, proposto dall’Associazione al Comune di Canicattì che ne ha dato approvazione e ne ha reso possibile la realizzazione, si ispira al “Giardino dei Giusti di tutto il mondo” sorto a Milano nel 2003 e istituito dalla Fondazione Gariwo, dove ogni albero ricorda un Giusto dell’Umanità, considerato come colui che ha posto l’uomo al centro del proprio mondo di valori. Ogni singola persona può contribuire a cambiare il mondo, perché “Chi salva una vita salva il mondo intero”.

Nel “Giardino dei Giusti” di Canicattì verranno ricordati sei uomini della provincia agrigentina che nel loro agire quotidiano hanno “scelto il bene”.

Primo tra questi il Giudice Rosario Angelo Livatino, il cui nome è stato inserito, su richiesta dell’Associazione Casa Museo

Giudice Livatino, nella nobile Enciclopedia dei Giusti redatta dalla Fondazione Gariwo, accanto al nome del Giudice Antonino Saetta e di Piero Ivano Nava, quest’ultimo insignito della cittadinanza onoraria di Canicattì.

“Un sentito ringraziamento alla Fondazione Gariwo – conclude la presidente Vecchio – che con l’inserimento dei nomi dei tre giusti conterranei nell’Enciclopedia sezione “Giusti contro la mafia”, ha reso disponibile, oltre ogni confine e ogni tempo, la memoria di uomini straordinari dei nostri tempi.”