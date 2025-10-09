Apre a Lampedusa il Servizio oncologico decentrato

Nelle prossime settimane anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare dalla propria isola. Un traguardo storico, che trasforma un diritto in realtà per i pazienti oncologici e che segna un passo avanti decisivo verso una sanità realmente di prossimità. È stato presentato questa mattina, nei locali del Poliambulatorio di contrada Grecale, il nuovo Servizio oncologico decentrato (SOD), frutto della sinergia tra Asp di Palermo, Policlinico “Paolo Giaccone”, Comune di Lampedusa e Linosa e assessorato regionale della Salute. Il servizio, entro la fine dell’anno, permetterà ai pazienti oncologici di ricevere trattamenti chemioterapici direttamente sull’isola, grazie alla presenza periodica di specialisti e alla sinergia con il Policlinico di Palermo, dove verranno preparati i farmaci antiblastici. “Portare la chemioterapia a Lampedusa significa portare dignità e uguaglianza nelle cure – ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni – Questo progetto dimostra che la collaborazione tra istituzioni è la chiave per superare ogni distanza geografica e strutturale”. A evidenziare il valore del lavoro di rete è stato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita, che ha parlato di “un modello replicabile di sanità integrata e solidale”. Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo garantirà il supporto clinico e tecnico, mettendo a disposizione le figure professionali per la somministrazione delle terapie e la preparazione dei farmaci antiblastici. “Questo progetto nasce dalla volontà di ridurre le disuguaglianze territoriali in sanità – ha spiegato Alberto Firenze, direttore sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria – lavorare insieme all’Asp di Palermo ci consente di sperimentare un modello che potrà essere esteso ad altri territori isolani o difficilmente raggiungibili”.