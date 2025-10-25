Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, il 29 ottobre a Canicattì l’iniziativa “I Madonnari disegnano la Legalità”

Anche “I Madonnari disegnano la Legalità” si svolgerà il prossimo 29 ottobre per ricordare i Giudici Livatino e Saetta. Diventano tre gli appuntamenti che si aggiungeranno il 29 ottobre alle iniziative già svolte dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” in condivisione con l’Amministrazione comunale di Canicattì nel quadro della più vasta “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta”. Grazie alla sensibilità dimostrata dai dirigenti scolastici e alle “insistenze” dell’associazione presieduta da Giuseppe Palilla si è aggiunto anche questo appuntamento che grazie alla disponibilità del dirigente scolastico dell’I.C. Verga De Amicis, Ausilia Corsello, si svolgerà proprio nel cortile di quest’ultimo plesso dalle 9 alle 13 di mercoledì 29 ottobre prossimo. Confermati gli altri due appuntamenti già annunciati nei giorni scorsi e programmati da tempo dagli organizzatori. Quello delle 16:30 al Centro culturale S. Domenico nella sala “Ingegnere Giuseppe Iannicelli” dove si terrà il convegno “A trent’anni e più da “Il Giudice ragazzino”. Tra passato, presente e futuro” i cui relatori saranno tra gli altri la dottoressa Giuseppina Albertina Agnello – Questore di Caltanissetta; e il dottor Sebastiano Ardita, Procuratore Aggiunto di Catania. I lavori saranno introdotti dal saluto del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo; e dal presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, Giuseppe Palilla già compagno di Liceo del futuro Magistrato. In serata, alle 20:30, al Teatro sociale di via Capitano Ippolito con la collaborazione di “Circuiti Sonori” di Armando Cacciato si svolgerà il “Concerto della Legalità” con l’esibizione di allievi e artisti della stessa scuola che si esibiranno in brani sulla Legalità, Giustizia, Fede e Carità; e del gruppo dei “Luciorama” che proporranno i più grandi successi di Lucio Battisti. .

“Dobbiamo ringraziare i Dirigenti e tutto il mondo scolastico per il contributo dell’ultima ora che ci daranno nel realizzare “I Madonnari disegnano la Legalità”, che ritorna dopo la pausa legata all’emergenza Covid, -dice Giuseppe Palilla- che ripeteremo anche negli anni futuri prevedendola con largo anticipo ed in maniera sinodale. Per il prossimo anno ritorneremo di certo al passato ma cercheremo di fare un programma più ampio, trasversale e condiviso con associazionismo, volontariato e mondo scolastico cui già sin da adesso chiediamo di di suggerirci ulteriori linee di intervento ed iniziative a costo zero per loro e per la comunità che possano avere positive ricadute sulla formazione dei giovani che sono il nostro presente e vanno valorizzati ed indirizzati per il futuro verso le buone pratiche all’insegna dei Valori di Fede, Carità, Giustizia e Legalità”