4×4 Fest, ripartenza con successo per il Salone dell’Off-Road

(Adnkronos) – Carrara, 12 ott. – E' stata una 'ripartenza felice' – dopo una pausa forzata – quella della 21ª edizione del 4×4 Fest – Salone Internazionale dell’Off-Road e Outdoor, che dal 10 al 12 ottobre ha rianimato il polo fieristico di Marina di Carrara, richiamando appassionati, professionisti, famiglie da tutta Italia e anche dall’estero. La manifestazione si è confermata come l’evento internazionale che permette agli amanti del fuoristrada di vivere un’esperienza completa, tra percorsi emozionanti, test drive , tour e una ricca area espositiva. Oltre 150 aziende su più di 60 stand hanno popolato i padiglioni, portando a Marina di Carrara il meglio del mondo off-road, outdoor, accessori, attrezzature, veicoli speciali, viaggi e tecnologie. L'area espositiva ha catalizzato l'attenzione degli appassionati, offrendo una vetrina completa sulle ultime novità del settore: dal nuovo Toyota Land Cruiser 250 alla robusta Jeep Wrangler Rubicon, passando per le anteprime K2 Off Road Edition, K3 e EMC 212 senza dimenticare l'apprezzato Grenadier e l'intera gamma dei performanti pickup Foton, protagonisti anche nelle aree test. Nelle aree esterne, successo per gli eventi sulla spiaggia Sand Emotion e Beach Fun a cura di Sarzana Fuoristrada mentre sulle tre piste adiacenti ai padiglioni, curate da ASI Fuoristrada, sono state ospitate le prove dei nuovi fuoristrada, mentre il percorso velocità e l'area trial sono stati teatro di show spettacolari, con le esibizioni dei prototipi da fuoristrada estremo. Ottima accoglienza anche i Tour delle Cave di Marmo, con quattro partenze giornaliere, su tre bacini spettacolari, tra storia, natura e sapori locali – senza dimenticare l’apprezzata degustazione del lardo di Colonnata. Gli espositori hanno apprezzato – si spiega in una nota – un format collaudato che ha saputo rinnovarsi con nuove esperienze, spazi di condivisione e l’aperitivo a bordo pista. Soddisfatti per l'affluenza di espositori e pubblico gli organizzatori sono già proiettati verso l'edizione successiva – in programma dal 9 all’11 ottobre 2026 – per la quale è previsto un ampliamento dell’area espositiva e una riorganizzazione dei due format chiave: il Sand Emotion e il Tour delle Cave.

