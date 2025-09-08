Sospesa distribuzione idrica a Caltanissetta, Mazzarino e San Cataldo per interruzione dell’acquedotto Ancipa basso: ecco da quando

Attraverso una nota Caltaqua informa che Siciliacque comunica l’interruzione dell’acquedotto Ancipa basso a partire dal 10/09 con conseguente interruzione della distribuzione nei comuni di Caltanissetta (ad eccezione di Ospedale e Carcere), Mazzarino (solamente zone Mercadante alto e basso. Invariata nelle restanti zone) e San Cataldo.

Secondo il cronoprogramma di Siciliacque, il disservizio durerà circa tre giorni, con ripresa della forniture ai nostri serbatoi tra il 12 e il 13 settembre.

Sarà cura di Caltaqua nostra cura dare tempestivamente ogni utile aggiornamento non appena disponibile.