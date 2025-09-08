Sommatino. I complimenti del sindaco alle pallavoliste della Demmalight Sommatino Volley per la vittoria al Torneo Acsi Malta

Grande impresa sportiva per le pallavoliste dell’Under 18 della Demmalight Sommatino Volley per la straordinaria vittoria ottenuta al Torneo Mediterraneo ACSI Malta 2025, che le ha viste classificarsi al primo posto.

Un risultato che premia l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra delle atlete, degli allenatori e dei dirigenti. L’amministrazione comunale ha inteso manifestare la sua gioia e soddisfazione “per una vittoria che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.

In particolare, oltre a ringraziare la società e lo staff tecnico, il sindaco ha rivolto un particolare elogio anche alle famiglie, che con costanza e sostegno accompagnano la crescita sportiva e personale di queste giovani, rinnovando i suoi complimenti per questo prestigioso traguardo ed augurando alla società ulteriori successi futuri.