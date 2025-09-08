Sommatino. Al Moto Raduno del Club T Max Sicilia e degli Amici della Moto di Canicattì grande entusiasmo e passione

SOMMATINO. Non poteva registrare successo migliore il Moto Raduno del Club T Max Sicilia e degli Amici in Moto Canicattì che s’è svolto a Sommatino. Tantissimi i centauri che con le loro moto hanno colorato di entusiasmo e passione le strade del Comune nisseno.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha espresso un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti i partecipanti per aver scelto il territorio sommatinese come tappa di questo importante evento.

“Manifestazioni come questa non rappresentano soltanto momenti di aggregazione e condivisione, ma contribuiscono anche a valorizzare e far conoscere le bellezze del nostro paese, con positivi risvolti per la comunità. L’Amministrazione rinnova l’auspicio che tali iniziative possano ripetersi, consolidando il legame tra sport, turismo e sviluppo del territorio”.