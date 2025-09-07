Serie D. Solo pari per la Nissa 1-1 con il Milazzo: Diaz su rigore pareggia il vantaggio ospite di Scolaro

Solo un pari e tanta delusione per la Nissa che non è riuscita a battere il Milazzo nonostante dal 56 minuto in avanti la squadra di mister Di Napoli abbia giocato in dieci.

E’ quanto ha lasciato Nissa – Milazzo, prima gara del girone di andata del campionato di serie D. Una Nissa generosa ma a tratti confusionaria, ha dapprima stretto d’assedio il Milazzo senza tuttavia andare a segno, dopo di che ha subito lo svantaggio nella prima occasione che la squadra ospite ha avuto. E’ stato Scolaro al minuto 38 a segnare da due passi di testa il gol dello 0-1 su assist di Franchina.

La Nissa, per reagire, ha dovuto aspettare la seconda frazione di gioco. Il colpo di testa di Diaz sembrava finito in rete, e invece Mileto e la linea di porta hanno detto no ai biancoscudati al minuto 47.

A quel punto i biancoscudati hanno nuovamente alzato il ritmo con Diaz che, abilmente, è riuscito a liberarsi di Dama in area venendo atterrato da dietro proprio dallo stesso centrale difensivo. Rigore e rosso per il difensore ospite. Dagli 11 metri Diaz non ha sbagliato battendo Mileto.

La superiorità numerica ha ampliato la pressione dei biancoscudati che hanno tentato il tutto per tutto. Diaz in due occasioni non è stato fortunato, perdendo l’attimo vincente; poi De Felice ha fallito da pochi passi un gol che sembrava fatto e infine Tumminelli di testa ha messo alla prova i riflessi di Mileto che ha riposto presente.

Insomma, una Nissa che le occasioni le ha avute ma non le ha finalizzate come avrebbe dovuto contro un Milazzo coeso che ha saputo difendersi con grande generosità e ardore. Avvio di campionato senza vittoria esattamente come nel caso della Coppa Italia. Stavolta comunque la Nissa ha pareggiato, e a metterla dentro, sempre su rigore, è stato Diaz.

A questo punto si attende la prima vittoria stagionale e il primo gol della Nissa su azione, e chissà che non arrivi domenica prossima in occasione del match esterno con la Reggina che ha perso con il Castrum Favara! Il calcio, d’altronde, si sa, non è una scienza perfetta ed è capace di qualsiasi cosa.