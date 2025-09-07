Serie D. Sancataldese sconfitta all’esordio in campionato dall’Igea 3-2: ai verdeamaranto non basta la doppietta di Castro

Esordio con sconfitta per la Sancataldese sul campo dell’Igea Virtus. Verdeamaranto subito in svantaggio al 3’ a seguito di una punizione di Della Guardia. Reazione Sancataldese con la squadra di Mister Orazio Pidatella che reagisce proponendo un possesso palla e una prestazione certamente positiva. Tuttavia, nel finale di tempo la Sancataldese subisce altri due gol: prima con Di Mino e poi con l’ex Nissa Samake.

Nella ripresa Sancataldese a caccia del gol per riaprire la partita, ma la rete del 3-1 è arrivata con Castro all’88’. Poi ancora il centravanti Castro al 90’ ha segnato la rete del 3-2. Nel recupero spazio anche per un tiro di Viglianisi che sfiora il palo e che, se fosse entrato dentro, avrebbe fatto gridare alla rimonta miracolo. Per la Sancataldese dunque inizio di campionato con sconfitta.