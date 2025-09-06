Salute

Serie D. Presidente emerito della Nissa Arialdo Giammusso ringrazia il presidente Sancataldese per le parole di stima e rispetto reciproco

Sab, 06/09/2025 - 12:28

” Desidero ringraziare pubblicamente il presidente della Sancataldese, Ivano La Cagnina, per le parole di stima che ha espresso in un’intervista nei miei confronti e per il gesto di rispetto mostrato sugli spalti”.

Lo ha affermato il presidente emerito della Nissa Arialdo Giammusso. Il dirigente ha sottolineato: “Dopo gli insulti rivolti alla mia persona e al presidente Giovannone da parte di alcuni tifosi sancataldesi, il suo intervento diretto per riportare serenità ha dimostrato come il rispetto debba sempre venire prima di tutto”.

Giammusso ha poi concluso: “Il calcio è passione, ma deve rimanere un luogo di valori, dove la rivalità sportiva non superi mai il limite del rispetto reciproco”.

