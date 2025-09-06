Serie D. La Sancataldese ha riparato, a proprie spese, i bagni dello stadio “Tomaselli” danneggiati nel derby di Coppa Italia

La Sancataldese Calcio ha comunicato ufficialmente di aver provveduto, a proprie spese, alla riparazione dei bagni dello Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta danneggiati in occasione della gara Nissa – Sancataldese.

“S’è trattato, come ha commentato la stessa società verdeamaranto di un gesto doveroso, nel rispetto dell’impianto sportivo e della Città che ci ha ospitato”. La Sancataldese ha ringraziato il gruppo La Cagnina srl per la pronta disponibilità e l’alta professionalità dimostrate nell’esecuzione dei lavori.

“Lo Sport – ha concluso la Sancataldese – è anche rispetto, responsabilità e collaborazione”.