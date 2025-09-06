Serie D. La Nissa vuole vincere con il Milazzo alla “prima” di campionato per riscattare il ko nel derby

Esordio casalingo per la Nissa domenica 7 settembre al “Tomaselli” contro il neo promosso Milazzo. La squadra di Lello Di Napoli arriva alla sfida di campionato con la voglia di riscattare la sconfitta patita ad opera della Sancataldese nel derby di Coppa Italia.

La lista dei convocati della Nissa

Una sconfitta che l’ambiente biancoscudato intende archiviare in fretta proprio per pensare e concentrarsi sul vero grande obiettivo stagionale che, per la società del presidente Luca Giovannone è il campionato.

La squadra ha preparato la partita di domenica puntando sul ritmo e rifinendo gli allenamenti in funzione della sfida contro un Milazzo annunciato in buona condizione e pronto a dare battaglia. Una battaglia nella quale potrà contare sul caloroso sostegno di un pubblico pronto a dare il suo solito contributo alla causa biancoscudata.

Nella Nissa, considerata l’ampiezza della rosa, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Di certo Di Napoli punta sul sostegno del pubblico di casa per conquistare i primi tre punti di una stagione che per la Nissa si annuncia piena di ambizioni. Arbitrerà Francesco Polizzotto di Palermo, con guardalinee Roberto Cusimano e Marco Garofalo anche loro di Palermo. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)