Serie D. La Nissa prima ne prende 2 dal Castrum Favara e poi realizza una storica esaltante rimonta con Palermo, Terranova e Kragl

La Nissa che non ti aspetti, la Nissa che affonda nel giro di tre minuti nel primo tempo e che risorge negli ultimi tre, la Nissa che prima rischia di affondare e che poi beffa in extremis 2-3 in rimonta dallo 0-2 un Castrum Favara che pure non aveva demeritato.

E’ successo veramente di tutto al “Tomaselli” oggi nella sfida tra Nissa e Castrum Favara. Iniziando dal primo tempo, la prima frazione di gioco è stata letteralmente uno dei peggiori incubi che il popolo biancoscudato ha vissuto negli ultimi anni con il Castrum Favara prima vicino al gol in tre circostanze e poi in rete al 42′ con De Min di testa e al 45′ con Piazza grazie ad un rimpallo favorevole che lo ha liberato in area biancoscudato consentendogli di battere facilmente Castelnuovo.

Un autentico incubo il primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, la Nissa ci mette cuore, coraggio, umiltà personalità, e pino piano risorge. Prima Palermo al 18′ dimezza lo svantaggio con una rasoiata dai 20 metri; poi nel finale Terranova la pareggia di testa con il suo primo gol in campionato, poi Kragl, in pieno recupero, opera il clamoroso sorpasso con un gol che fa letteralmente impazzire di gioia il popolo della Nissa.

In tribuna abbracci, scene di gioia, la curva Nord dei tifosi biancoscudati impazzita, in campo una bolgia autentica per quella che è stata un’autentica impresa in quanto il Castrum Favara s’è dimostrata squadra ben organizzata contro la quale la Nissa ha veramente dovuto dare il massimo per operare una rimonta destinata a restare nella storia del tifo biancoscudato, perchè si, stavolta, la Nissa ci ha messo tutto e alla fine è arrivata quella che non è una vittoria qualsiasi, ma uno squillo, un messaggio a questo campionato: la Nissa di Giovannone, Di Napoli e Russello c’è e può dire la sua contro tutto e tutti!

E domenica prossima la Nissa va a Ragusa dopo aver agganciato a quota 7 il Castrum Favara e aver dimostrato di potersela giocare contro chiunque anche in condizioni oggettivamente difficili.