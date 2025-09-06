Serie D. Esordio in trasferta senza tifo per la Sancataldese: con l’Igea Virtus l’obiettivo è uscire imbattuti

Inizia in trasferta l’avventura della Sancataldese nel girone I del campionato di serie D 2025/2026. La squadra di Orazio Pidatella è reduce dal successo ottenuto in trasferta nel primo turno di Coppa Italia al “Tomaselli” contro la quotata Nissa.

Una vittoria che ha fatto alzare i decibel dell’ambiente verdeamaranto in termini di fiducia e di speranze in una stagione positiva e propositiva. Tuttavia, va detto che, nel match odierno che i verdeamaranto giocheranno contro l’Igea Virtus, non potranno contare sull’apporto della tifoseria per via del provvedimento che ha disposto il divieto alle tifoserie di Nissa e Sancataldese di prendere parte alle prossime due trasferte delle rispettive squadre.

La Sancataldese, dunque, sarà senza tifo a Barcellona Pozzo di Gotto contro una Igea Virtus reduce anch’essa dal passaggio del turno ai calci di rigore fuori casa contro il Milazzo. I verdeamaranto, comunque, puntano a sfruttare il loro buon momento per uscire imbattuti dalla sfida odierna per iniziare nel miglior modo possibile il loro percorso in questo campionato. Arbitrerà l’incontro Michele Buzzone di Enna, con guardalinee Angelo Smiraglia e Gianmarco Valenti di Palermo. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)