Riesi. Gran successo per la compagnia teatrale “Angelo Musco” a Palazzolo Acreide per la rassegna teatrale “Cesare Cannata”

RIESI. Ancora un grande successo della compagnia teatrale Angelo Musco di RIESI nella 25^ rassegna ” Cesare Cannata” organizzata nello splendido borgo di PALAZZOLO ACREIDE ( SR) con la divertentissima commedia brillante ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi….?”

Applausi a scena aperta per tutta la durata dello spettacolo, il pubblico delle grandi occasioni si è tanto divertito e alla fine si è alzato tutto in piedi per applaudire tutti gli attori che si sono esibiti congratulandosi con tutti per la bellissima serata trascorsa piena di risate e di sano divertimento.

Grande accoglienza e ospitalità dalla compagnia teatrale che ha organizzato la rassegna e soprattutto dall’ amministrazione comunale guidata dal Sindaco Salvatore Gallo per il momento conviviale a fine spettacolo. Prossimo appuntamento a SANTA CATERINA VILLARMOSA e tanti altri appuntamenti molto interessanti.