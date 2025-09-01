Riesi. Divertimento, spettacolo, entusiasmo e partecipazione ai “Riesi Beach Games”

RIESI. Gran successo con un’atmosfera unica in occasione di quella che è stata una novità assoluta dell’estate: i Riesi Beach Games. E’ stata una gran bella serata di sport, divertimento e aggregazione che ha trasformato il paese in un vero e proprio villaggio estivo, capace di unire grandi e piccoli in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Gli organizzatori hanno inteso esprimere il proprio plauso alla Polisportiva Olympia Riesi e ai volontari di Riesi Beach Games 2025 che hanno reso possibile questo evento riuscendo a dare energia e carica ad una manifestazione all’insegna dell’allegria e della competizione sana.