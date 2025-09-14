Salute

Nel Messinese Guardia Costiera salva tre turisti rimasti bloccati in un gommone

Dom, 14/09/2025 - 21:49

Tre turisti, rimasti bloccati a bordo di un gommone davanti alla grotta di Mongiove a causa dell’alta marea, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Milazzo. La zona è interdetta sia via mare che via terra da un’ordinanza comunale.

L’allarme è scattato quando uno dei tre, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, ha chiesto aiuto. Due motovedette con a bordo un soccorritore marittimo hanno raggiunto i turisti, recuperandoli e riportandoli in sicurezza sulla spiaggia di partenza. Le operazioni si sono concluse senza conseguenze per i malcapitati. (ITALPRESS).

