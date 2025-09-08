Mussomeli, il grande giorno per la “Bedda Matri ‘Mraculi”: Alborada e processione

MUSSOMELI – Sono tre i nuovi Confrati che col rito della “cantata dei fratelli”, nella celebrazione di sabato sera al santuario, sono entrati a pieno titolo nella confraternita della Madonna dei Miracoli: Vincenzo Valenza, Luigi Pio Giardina e Salvatore Mancuso, mentre il nuovo novizio presentato è Francesco Landolina. Intanto, dopo i Vespri solenni di ieri sera, occhi puntati, oggi, sul santuario per la festività liturgica della Natività di Maria Vergine (la Madonna dei Miracoli, Patrona di Mussomeli). Da ricordare che l’alborada per le vie del paese inizierà alle 2,30 per le vie del paese col suono della ninaredda per annunciare la festa; seguirà la celebrazione della prima messa alle ore 5 e a seguire le altre messe della mattinata 6,30, 8,00, 9,30, 11,00; nel pomeriggio altre messe alle 17,30 e alle 19. Seguirà la processione solenne per le vie del paese con la “Bammina”, sorretta dai ragazzi e accompagnata dalla Congregazione San Vincenzo Ferreri e a seguire la confraternita Maria SS. Dei Miracoili che precede il simulacro. Al seguito ci sarà il labaro del Comune di Mussomeli con le Autorità civili, militari e religiose.