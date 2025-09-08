Mussomeli, alla maestra Maria Sorce Cocuzza intitolata una piazzetta

MUSSOMELI – Un fine settimana, quello appena trascorso, in cui sia nel chiostro Monti della biblioteca comunale come anche nella piazzetta antistante l’abitazione della maestra Cocuzza, la compianta maestra Maria Sorce Cocuzza è tornata alla ribalta per le attestazioni di stima ricevute nel corso dell’evento pomeridiano organizzato dall’Amministrazione Catania in collaborazione col consiglio di biblioteca. L’incontro culturale, intervallato da brani musicali con i mitici Giuseppe Navarra e Giuseppe Carapezza, è stato un omaggio, a distanza di dieci anni dalla morte, alla figura dell’amata maestra Maestra Sorce Cocuzza per tutto ciò che in vita ha testimoniato soprattutto per il suo amore per il paese e per i suoi preziosi scritti che valorizzano la cultura e la tradizione mussomelese. Lo hanno raccontato i relatori che si sono alternati durante lo svolgimento del partecipato incontro. Ai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Catania, dell’assessore alla Cultura Jessica Valenza, del Presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli e del presidente del consiglio di biblioteca Mariella Navarra, sono seguiti gli interventi di Roberto Mistretta, Maria Tania Cocuzza, Letizia Diliberto e Aurora Scannella. E’ seguita, poi, l’intitolazione della piazzetta antistante l’abitazione della maestra Maria Sorce Cocuzza. Nei due momenti sono stati presenti anche i sacerdoti Francesco Genco, Salvatore Falzone e Calogero Orifiamma.