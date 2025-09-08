Motori. Faggioli è sempre il Re della Cronoscalata Monte Erice; sul podio anche Conticelli e Cassiba

Sempre Simone Faggioli. Il pilota toscano vince la sessantasettesima edizione della Cronoscalata Monte Erice, centrando il dodicesimo successo sui tornanti che collegano Valderice ad Erice.

Il neo campione italiano del Campionato Supersalita si conferma il padrone di Erice con la sua Nova Proto NP 01-4 completando le due salite in 5 minuti 51 secondi e 19 centesimi. Secondo posto per il marsalese Francesco Conticelli che si conferma sul podio della sua gara di casa, giunto a 6”73 dal vincitore, mentre sul terzo gradino del podio è salito Samuele Cassiba, a 10”17 da Faggioli.

Negli altri gruppi, Marco Magdalone si è imposto nel gruppo Rs, Angelo Guzzetta nel RS-Plus, Giovanni Loffredo nel Rs-Cup, Mauro Cacioppo nel Rally, Giuseppe Aragona nel E1, Salvatore Tortora nel TCR, Lucio Peruggini nel GT, Manuel Dondi nel E2SH, Rocco Aiuto nel CN e Simone Faggioli nel E2SC-SS.

Nel Campionato Italiano vittoria di Orazio Maccarrone (Gloria C7P) davanti a Giovanni Carfì e Francesca Aiuto. Nelle Storiche, infine, nel 1° raggruppamento successo di Massimo Ferraro, nel 2° raggruppamento Salvatore Mannino, nel 3° raggruppamento Luigi Cosentino, nel 4° raggruppamento Denny Zardo (per soli 4 decimi su Totò Riolo), nel 5° raggruppamento Massimiliano Vitali.

Al termine della competizione, ad accogliere i primi dieci classificati, e in particolare i primi tre saliti sul podio, c’è stata anche la Fanfara del 6° Reggimento dei Bersaglieri di Trapani che ha allietato gli spettatori prima con le marce e poi con l’inno di Mameli.

“La soddisfazione di oggi è immensa – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, l’organizzatore della manifestazione motoristica -, perché abbiamo visto una grande presenza di pubblico giunto per assistere alla gara. Le città del territorio si sono strette attorno a questi campioni che hanno scelto Erice per partecipare alla nostra Cronoscalata”.

Il presidente dell’Ac Trapani, poi, rivolge un augurio a Calogero Bono, il pilota che ha avuto un incidente nel corso della prima salita. “Gli auguriamo la pronta guarigione – conclude Giovanni Pellegrino – sapendo che è ricoverato in ospedale. Allo stesso tempo dobbiamo dire grazie anche alla macchina organizzativa che punta da sempre sulla sicurezza. La celerità di intervento della squadra dei soccorsi è stata fondamentale ed adesso speriamo che Calogero Bono si rimetta il prima possibile”.

La classifica assoluta:

1° Simone Faggioli (Nova Proto Np 01-4) in 5’51.19

2° Francesco Conticelli (Nova Proto Np 01) a 6”73

3° Samuele Cassiba (Nova Proto Np 01) a 10”17

4° Franco Caruso (Nova Proto Np 01) a 10”59

5° Achille Lombardi (Osella Pa 30) a 11”38

6° Andrea Santo Di Caro (Nova Proto Np 03) a 15”06

7° Luigi Fazzino (Osella Pa 2000) a 15”33

8° Michele Puglisi (Nova Proto Np 03) a 22”38

9° Francesco Leogrande (Osella Pa 21) a 23”06

10° Francesco Adragna (Wolf Gb 08 Thunder) a 28”04