Investe due 13enni uccidendone uno e fugge via senza prestare soccorso: rintracciato e arrestato dai Carabinieri

I carabinieri di Bassano del Grappa sono intervenuti a Lusiana-Conco (VI), dopo che un 13enne insieme a un suo coetaneo mentre stavano passeggiando sul ciglio della strada in compagnia, sono stati investiti da un’auto sopraggiunta alle loro spalle. Il conducente, dopo l’impatto, ha proseguito senza prestare loro soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

Stefano Angonese è morto sul colpo, mentre l’altro 13enne ha riportato lesioni alla gamba sinistra. Una volta giunti sul posto i carabinieri di Bassano del Grappa e di Lusiana-Conco, è stato trovato un copri-specchietto esterno lato destro, di colore grigio, con relativo specchio, perso dal veicolo in fuga. Accertato che appartenesse a una Volkswagen Golf, sono scattate le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza.

Anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica, è stato possibile individuare un’autovettura compatibile per marca, conformazione e colore, con quella coinvolta nel grave incidente stradale. Intestatario dell’auto un 23enne di Cartigliano. La macchina era ferma presso l’abitazione del 23enne e presentava danni del tutto compatibili con la dinamica dell’incidente.

Una volta rintracciato il presunto autore dell’omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso commesso nella serata di ieri, è stato condotto presso gli Uffici della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa per i successivi accertamenti. Sul posto anche il sostituto procuratore in turno presso la Procura di Vicenza, il quale, dopo aver sottoposto l’indiziato ad interrogatorio, alla presenza del proprio legale nominato d’Ufficio, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, eseguito dai carabinieri di Bassano del Grappa. Il 23enne è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Adnkronos)