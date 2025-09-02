Salute

Interruzione esercizio acquedotti Fanaco-Madonie Ovest, il 4 settembre sospesa distribuzione in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Redazione 3

Interruzione esercizio acquedotti Fanaco-Madonie Ovest, il 4 settembre sospesa distribuzione in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Mar, 02/09/2025 - 12:13

Condividi su:

Caltaqua cominica che Siciliacque comunica che a partire dalle ore 05:00 del 04/09/25 sarà interrotto l’esercizio del sistema Fanaco-Madonie Ovest per eseguire una serie di interventi manutentivi.

Ne consegue che giorno 4 settembre sarà sospesa la distribuzione nei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera.

Dopo la ripresa della fornitura da parte di Siciliacque, Caltaqua comunicherà i calendari aggiornati per ciascun comune.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta