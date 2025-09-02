Interruzione esercizio acquedotti Fanaco-Madonie Ovest, il 4 settembre sospesa distribuzione in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Caltaqua cominica che Siciliacque comunica che a partire dalle ore 05:00 del 04/09/25 sarà interrotto l’esercizio del sistema Fanaco-Madonie Ovest per eseguire una serie di interventi manutentivi.
Ne consegue che giorno 4 settembre sarà sospesa la distribuzione nei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera.
Dopo la ripresa della fornitura da parte di Siciliacque, Caltaqua comunicherà i calendari aggiornati per ciascun comune.