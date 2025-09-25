Incidente sulla A19 Palermo-Catania, otto persone ferite di cui una grave

Incidente con undici mezzi coinvolti lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano. Nell’impatto, avvenuto all’interno della galleria Camercia, sono rimasti feriti alcuni occupanti dei mezzi coinvolti. Il traffico al momento è interrotto e la circolazione è deviata allo svincolo di Termini Imerese, con rientro a Trabia. Sul posto Anas e forze dell’ordine. Nell’incidente risultano ferite otto persone, di cui una grave che è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone dai veicoli. L’autostrada è ancora chiusa nello tratto Termini Imerese-Trabia, in direzione Palermo, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.