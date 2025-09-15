Il sindaco Giuseppe Catania alla comunità scolastica di Mussomeli

Care studentesse, cari studenti, insegnanti, famiglie e personale della scuola, con l’inizio del nuovo anno scolastico desidero rivolgervi, a nome mio personale e dell’intera comunità di Mussomeli, un augurio sincero e affettuoso. Agli studenti, cuore giovane e vitale della nostra città, auguro di affrontare questo cammino con entusiasmo, curiosità e fiducia. La scuola non è solo il luogo dello studio, ma è anche una palestra di vita in cui si coltivano i valori dell’amicizia, del rispetto e della solidarietà. Agli insegnanti e a tutto il personale scolastico esprimo la più profonda gratitudine: con il vostro impegno e la vostra dedizione accompagnate ogni giorno i ragazzi in un percorso di crescita fondamentale non solo per il loro futuro, ma anche per quello dell’intera comunità. Alle famiglie, compagne insostituibili di questo viaggio, va il mio ringraziamento più sincero: il vostro sostegno, la collaborazione e la fiducia rappresentano la forza che ci permette di costruire insieme una scuola accogliente, capace di offrire opportunità a tutti. l futuro di Mussomeli passa attraverso i nostri giovani: investire in loro significa credere in un domani migliore per la nostra città.

Insieme, con unità e speranza, affrontiamo questo nuovo anno scolastico con la certezza che sarà ricco di scoperte, di soddisfazioni e di crescita per tutti. Con affetto e vicinanza”,

