I ringraziamenti della famiglia di Francesco Avanzato alla Città: “Ci avete fatto sentire parte di una Comunità, quella fatta di valori importanti”

CALTANISSETTA. Una lettera della famiglia di Francesco Avanzato per ringraziare tutta la cittadinanza nissena e non solo che ha contribuito a rendere omaggio in ogni forma alla salma del giovanissimo Francesco.

E’ quella che la mamma, il fratello Giuseppe e tutta la famiglia di Francesco Avanzato, con estremo affetto e gratitudine, hanno inteso fare per ringraziare tutta la cittadinanza nissena.

Un ringraziamento speciale agli amici di Giuseppe, nelle figure di Giuliana e Alice Lo Giudice, Clelia Zappalà, Valeria Rizzo e Filippo Coniglio che si son premurati nell’organizzazione di una raccolta fondi, del tutto inaspettata, in memoria di Francesco.

Proseguendo, nella lettera la famiglia di Francesco Avanzato ha mostrato immensa gratitudine a tutti coloro che, fin dall’ inizio di questa tragica storia, l’ha accompagnata con preghiere e pellegrinaggi, nella speranza di un epilogo differente, ed anche a tutti coloro che hanno dimostrato la loro vicinanza con gesti d’ affetto, messaggi, e con la partecipazione numerosa nel giorno dell’ultimo saluto a Francesco.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dai familiari di Francesco Avanzato a il mondo religioso, politico e giornalistico e sportivo nisseno, che si sono stretti a loro come una grande famiglia. “Ci avete fatto sentire parte di una Comunità, quella fatta dai valori importanti. L’ ondata di umanità che ci ha travolti, anche se non riporterà indietro il nostro Francesco, ci ha fatti sentire meno soli in questi primi terribili momenti”.