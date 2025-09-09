Guttae Legis organizza seminario su “Minori fragili e tutele forti: la rete giuridica e sociale”

Guttae Legis organizza il seminario dal titolo ”Minori fragili e tutele forti: la rete giuridica e sociale”, che si terrà giorno 04 ottobre 2025, alle ore 15:30 in diretta live sul canale Youtube.

L’incontro intende offrire un momento di riflessione e confronto multidisciplinare sul ruolo dei minori nei procedimenti civili e penali, mostrando particolare attenzione alla condizione di fragilità dei ragazzi. Saranno approfondite le modalità di ascolto, gli strumenti di protezione giuridica e sociale e le forme di collaborazione tra magistratura – avvocatura – servizi sociali e territorio.

Il seminario, in particolare, prevede interventi integrati fra figure giudiziarie, professionisti socio-legali e accademici, con sessioni dedicate a:

• Aspetti sociali – la collaborazione tra servizi sociali e magistratura minorile, soprattutto in contesti quali l’affido, le comunità educative e soprattutto la scuola, il terzo settore e le istituzioni.

• Aspetto giuridico – il ruolo di tutore, curatore speciale e avvocato del minore, alla luce delle linee guida del CNF e della recente giurisprudenza in materia. Focus di approfondimento anche rispetto ai ruoli e alle funzioni nel processo civile e penale minorile e al principio del superiore interesse del minore.

Relatori

Avv. Eleonora Deborah Iannello – Civilista

Dott.ssa Ilaria Motta – Praticante Avvocato

Roberta Carcò – Studentessa di Giurisprudenza

Dott.ssa Caterina Palazzotto – Assistente sociale

L’iniziativa è rivolta ad un pubblico ampio di magistrati, avvocati, psicologi, assistenti sociali, operatori dei servizi territoriali, educatori, studenti universitari e a tutti coloro che, a vario titolo sono impegnati nella tutela dei minori, la cui partecipazione è del tutto gratuita.

Contatti: guttaelegis.com — segreteriaguttaelegis@gmail.com